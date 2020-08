Dick Advocaat niet akkoord met maatregelen in stadions: "Als er op het strand 20.000 mensen mogen liggen..."

Dick Advocaat heeft al veel watertjes doorzwommen. Momenteel is de ex-bondscoach van België werkzaam bij Feyenoord, waar ze zich voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Zondag werd er een oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam, in een kuip waar 3.000 supporters zate. Allemaal met een mondmasker en op ruime afstand van elkaar.

"Het is goed dat er publiek toegelaten is, al is het maar een beetje. Die maken nog lawaai en daar ben ik wel blij om", zegt advocaat bij FOX Sports.

Maar toch niet helemaal blij

Maar de blijheid had Advocaat goed verborgen aangezien hij even later meteen commentaar gaf op de beslissing om zo weinig supporters toe te laten. "In een stadion waar 50.000 man in kan... Als er op het strand 20.000 of 30.000 mensen kunnen zitten, dan kan je in zo'n stadion als De Kuip ook 15.000 mensen zetten op twee meter afstand. Daar moet je toch geen geleerde voor zijn?", is hij kritisch.