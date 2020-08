Feyenoord zet De Kuip open voor 3.000 supporters maar doet nog zwaar verlies

In Nederland zijn ze volop aan het oefenen tegen elkaar. Om de ploegen klaar te stomen enerzijds, om alle veiligheidsmaatregelen te testen anderzijds. Zondag speelde Feyenoord voor 3.000 supporters tegen Sparta Rotterdam, maar ze draaiden wel verlies bij Feyenoord.

"We hebben er rekening mee houden dat we de eerste seizoenshelft zonder publiek zouden spelen", klinkt het bij algemeen directeur Mark Koevermans voor de camera van RTV Rijnmond. "Het vooruitzicht daarna was dat we 12.000 à 15.000 fans konden ontvangen, dan zouden we min of meer break-even spelen", zegt hij.

Voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam was De Kuip gevuld met amper 3.000 supporters, zo'n 5% van de totale capaciteit en allesbehalve genoeg om break-even te draaien. "Maar dat nemen we er graag bij. We willen testen of alles wat we doen ook effectief werkt", vertelt Koevermans.

Ook Feyenoord in problemen

Voorlopig houdt de boekhouding van Feyenoord het nog wel. "Maar, als we in januari zonder publiek moeten spelen en er komt nog een tweede en derde golf waardoor je een heel seizoen zonder publiek moet spelen, komen wij ook in de problemen", klinkt het onheilspellend.