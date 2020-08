Toptransfer van Jadon Sancho richting Manchester United is volledig van de baan: "Sancho blijft definitief bij ons"

Lang leek de transfer van Jadon Sancho naar Manchester United in kannen en kruiken, maar nu is die toch van de baan. Dat heeft Borussia Dortmund laten weten.

Sancho reist mee af met Dortmund richting Zwitserland, waar de Duitse club op trainingskamp zit. Geen transfer dus naar Manchester United. De Engelse club kreeg nog tot maandag om tot een akkoord te komen, maar slaagde daar niet in.

Manchester United weigerde te voldoen aan de vraagprijs van 120 miljoen euro. United zou maximaal 90 miljoen euro hebben geboden. Een bedrag dat nog zou kunnen oplopen door bonussen.

Technisch directeur van Borussia Dortmund, Michael Zorc, gaf aan dat de transfer definitief van de baan is. "Sancho is ook volgend seizoen nog een speler bij ons. Die beslissing is definitief. Ik hoop dat ik daarmee al jullie vragen heb beantwoord."

United had wel gerekend op de topaankoop. Voor Solskjaer was Sancho het ontbrekende puzzelstukje in zijn aanvallende machine. Maar ze zullen nu hun aandacht moeten verleggen naar andere mogelijkheden.