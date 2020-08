Didillon - Warleson en Roef - Kaminski: deze twee keepersknopen moeten worden doorgehakt op speeldag 2

We zijn zeer benieuwd naar de wedstrijdbladen die we dit weekend in onze handen krijgen geduwd. En zeker naar die van KAA Gent en Cercle Brugge, waar de trainers een moeilijke knoop moeten doorhakken.

Kaminski - Roef

Situatie 1: KAA Gent liet deze zomer Davy Roef overkomen om de concurrentie aan te gaan met Thomas Kaminski. Die laatste ging in de fout tegen STVV (of was het Plastun?) en is de zondebok van dienst.

Jess Thorup kan van doelman wisselen. Dan geeft hij al meteen toe dat hij in eerste instantie de verkeerde keuze heeft gemaakt. Door Davy Roef te brengen krijgt de ex-doelman van Waasland-Beveren en Anderlecht een vertouwensboost. Mooi meegenomen. Hij verdient zijn kans ook op basis van wat hij in zijn laatste seizoen bij de Waaslanders heeft late zien.

Maar als je van keeper wisselt, dan zal elke actie van je sluitpost worden uitvergroot. Elk foutje, zelfs als het dat niet eens is, wordt breed uitgesmeerd. Zo kan het snel de slechte kant op gaan en zit je met twee doelmannen zonder vertrouwen en een keepersprobleem. Tenzij Roef elk weekend punten pakt natuurlijk.

Vergelijk het een beetje met het seizoen 2017/18 van Club Brugge, waar er om de haverklap een andere keeper tussen de palen stond. Zelfs ervaren keepers zoals Gabulov, Butelle of Vermeer hadden moeite met de druk.

De middenweg

In plaats van meteen te kiezen kan Thorup ook een duidelijke afspraak maken. Kaminski keept de eerste X matchen, Roef krijgt er even veel. Wie in die periode de beste punten heeft gescoord wordt de nummer 1.

Warleson - Didillon

Situatie 2: Warleson was de eerste keus op speeldag 1 en op zijn prestatie viel niets aan te merken. Maar toen was Didillon er nog niet. De Fransman werd opzijgeschoven bij Anderlecht en ontpopte zich bij Genk tot puntenpakker.

Paul Clement moet nu kiezen tussen zijn jonge, Braziliaanse doelman en een gevestigde waarde die bij bijna elke eersteklasser onbetwist titularis zou zijn. Echt verkeerd kan hij niet echt kiezen.

Ofwel laat je Warleson (23) staan. Voor Cercle had hij amper ervaring op het hoogste niveau en wie weet blijft hij op een wolk keepen. Er zal dan ook bijzonder scherp getraind worden de komende weken. Of je brengt Didillon, meteen of nadat Warleson enkele jeugdzonden begaat. Hij is slechts een jaar ouder (24) dan zijn collega en je kent zijn niveau van vorig seizoen. Dat haalde hij overigens na een half seizoen bankzitten.