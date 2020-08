PSG staat in finale en dat hebben ze geweten in Parijs: 36 arrestaties

PSG heeft zich voor het eerst in zijn geschiedenis geplaatst voor de finale van de Champions League. Al wordt de Final 8 in Lissabon gespeeld, in Parijs hebben enkele feestvierders een woelige nacht achter de rug.

Want duizenden supporters kwamen samen aan het Parc des Princes, de thuishaven van PSG. In coronatijden geen slim idee, maar dat hield hen niet tegen. De politie moest tussenkomen met traangas om de supporters uit elkaar te drijven. Als reactie daarop, keerden de supporters zich tegen de politie en werden de ruiten van enkele combi's ingeslagen. Er werd ook diefstal en geweld geplaagd. Naar aanleiding van de rellen zijn er 36 mensen gearresteerd. Bernat offre le troisième but au Paris Saint-Germain.

Le Parc des Princes s'enflamme. #RBLPSG pic.twitter.com/1Rju7o38ay — Ardit Luciano (@Ardit_Luciano_) August 18, 2020