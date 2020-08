Elche is laatste club die naar La Liga promoveert na doelpunt in absolute slotfase

Elche heeft zich als laatste weten verzekeren van een plek in La Liga. In de promotiefinale haalde Elche het van Girona.

Nadat de heenwedstrijd op 0-0 eindigde, kon de terugwedstrijd nog alle kanten op. Met Elche en Girona stonden de nummers 5 en 6 van de competitie tegenover elkaar in de promotiefinale.

Girona was favoriet, maar een rode kaart voor de Uruguayaanse spits Christian Stuani in de 61e minuut deed de rollen omdraaien. De wedstrijd werd in de allerlaatste seconden van de extra tijd beslist. Pere Milla kopte in de 96e minuut de bal tegen de touwen.

De goal volstond voor de overwinning en zo keert Elche na vijf jaar weer terug naar de Spaanse hoogste divisie. Ook Huesca en Cadiz promoveren naar La Liga.