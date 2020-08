Anderlecht gaat in zee met Nederlandse data-analysebedrijf SciSports

Peter Verbeke gaf onlangs nog het belang van data aan in hun transferbeleid. Spelers worden wereldwijd geanalyseerd op basis van data en worden dan ter plekke bekeken.

Om die visie verder te ontwikkelen en hun gegevensbestanden nog uit te vergroten gaat Anderlecht nu in zee met het Nederlandse SciSports.

Come on you Mauves! 🟣⚪️@rscanderlecht and SciSports join forces in the field of player recruitment. With the addition of RSC Anderlecht, SciSports is pleased to share that another top club from the Belgian Pro League has opted in on its data intelligence.#RSCA #COYM pic.twitter.com/U1Vs0sPVG0