38 jaar, maar absoluut nog gewenst: "Ibrahimovic is onze prioriteit!"

38 jaar en de topprioriteit zijn voor een topclub... Zlatan Ibrahimovic kan dat! AC Milan heeft officieel laten weten dat ze er alles aan gaan doen om de Zweed nog een seizoen langer bij de club te houden.

AC Milan legde een indrukwekkende eindspurt op de mat en daar had Ibrahimovic veel mee te maken. "Iedereen heeft gezien dat Ibrahimovic een belangrijke rol heeft gespeeld in de vooruitgang die we geboekt hebben", zegt algemeen directeur Ivan Gazidis. "Daarom zullen we alles in het werk stellen om zijn verblijf hier voort te zetten."

Ook Paolo Maldini hoopt de superster aan boord te houden. "We werken hard aan een akkoord. We weten dat het kort dag is voor de voorbereiding, daarom willen we het dossier zo snel mogelijk afronden. Ibrahimovic is onze prioriteit, maar natuurlijk hebben we ook een plan B, C en D", legt de sportief directeur uit.