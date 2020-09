Coronacrisis of niet: top-10 duurste transfers kosten samen meer dan half miljard euro

De coronacrisis heeft een negatieve invloed gehad op de bankrekeningen van Europese clubs. Dat hield de topclubs echter niet tegen om de portefeuille open te trekken. Sommige toppers hadden blijkbaar nog een flink gevulde 'oorlogskas'. De tien duurste transfers kostten samen 541,5 miljoen euro!

Dit is de voorlopige top-10 duurste transfers van de zomermercato (bron bedragen: Transfermarkt.com). Voorlopig, want als Chelsea Kai Havertz weet los te weken bij Leverkusen zal het topbedrag van 72 miljoen euro sneuvelen. Ook Donny van de Beek sluipt weldra de top-10 binnen.

Op amper 21-jarige leeftijd trekt Achraf Hakimi al naar zijn derde Europese topclub. Hij debuteerde als prof bij Real Madrid en kwam twee seizoenen lang op huurbasis uit voor Dortmund. Hij stelde er zijn talent meermaals tentoon. Inter betaalde 40M euro voor de jonge back en dat is zelfs geen overdreven bedrag...

Hakim Ziyech was een van de blikvangers tijdens de succesvolle campagne van Ajax in de Champions League twee jaar geleden. De Ligt en De Jong versierden hun toptranfer en een jaar later is het aan de Marokkaanse dribbelaar.

9. Leroy Sané - 45M

Na een jaar vol blessureleed kan Sané niet wachten om weer te schitteren op het hoogste niveau. Bij Bayern München gebeurt het wel vaker dat ze een Duits toptalent halen en daar aardig wat voor neertellen.

8. Nathan Aké - 45,3M

Manchester City was vorig seizoen zoekende achterin en dat lag gedeeltelijk aan het vertrek van leider Vincent Kompany. Aké moet voor meer defensieve stabiliteit zorgen en daar hebben Guardiola en City veel geld voor over.

7. Mauro Icardi - 50M

De Argentijn speelde een overtuigend seizoen op huurbasis bij PSG, dat hem nu ook definitief inlijft. De 27-jarige spits heeft ook nog meer topjaren in zich dan oudgediende Edinson Cavani (33). Hij vertrekt transfervrij.

6. Ben Chilwell - 50,2M

Na twee mercato's met een transferverbod boven het hoofd gaan alle remmen los bij the Blues. De Engelse international Chilwell (23) draait al enkele seizoenen mee bij Leicester en mag het nu ook aan de absolute top gaan proberen. Jong, Engels en een mooie toekomst voor zich, daar betalen ze in de Premier League al snel veel geld voor.

5. Timo Werner - 53M

Maar Chilwell is niet de duurste inkomende transfer van Chelsea. Dat is, voorlopig, Timo Werner. Elke mercato werd hij wel gelinkt aan een overstap van Leipzig naar de Europese top en nu is het eindelijk zo ver.

4. Alvaro Morata - 56M

Veel inkomend transfergeweld bij Chelsea, maar ze ontvangen ook wel een mooie som voor Morata. Met de huursom van 7 miljoen euro die Atlético Madrid voor hem betaalde en de definitieve som van 56M ontvangt Chelsea bijna even veel voor de Spanjaard dan de aankoopprijs in 2017. Toen kocht Chelsea hem voor 66 miljoen euro weg bij Real Madrid.

3. Miralem Pjanic - 60M

Hij is betrokken in de opvallende ruildeal tussen Barcelona en Juventus. Toch betaalt Barça veel geld voor een 30-jarige middenvelder. De som kan nog toenemen met 5 miljoen euro als hij bepaalde doelen haalt.

2. Victor Osimhen - 70M

De op een na duurste vogel in dit lijstje speelde een dik jaar geleden nog play-off 2. Charleroi speelde het slim door zijn aankoopoptie bij Wolfsburg te lichten en hem met winst door te verkopen aan Lille. Dat hij het daar zó goed zou doen hadden weinigen zien aankomen. Bovendien hadden de Carolo's ook een percentage op de doorverkoop bedongen. En een paar procenten van de 70 miljoen euro die Napoli heeft neergeteld is nog altijd een mooie som voor Charleroi!

1. Arthur - 72M

Terwijl Barcelona 5M euro extra aan bonussen kan betalen voor Pjanic kan de som van Arthur nog tot 82M oplopen voor Juventus. De Catalanen verkochten hem wel voor meer dan het dubbele dan dat ze hem in 2018 gingen wegplukken bij Gremio (31M).