Lokeren-Temse haalt speler met 217 wedstrijden in Jupiler Pro League en groot talent Waasland-Beveren

SC Lokeren-Temse heeft twee sterke aanwinsten binnengehaald. De fusieclub haalde op één dag zowel Ibou Sawaneh als Yassin Ben Omar.

De 33-jarige Ibou zal voor vele volgers van de Jupiler Pro League geen onbekende zijn. De Gambiaan maakte jarenlang het mooie weer bij onder andere KV Kortrijk en Waasland-Beveren.

"De combinatie jonge spelers met oudere is iets wat de schwung in de ploeg brengt en ik merk dat men er hier bewust op inzet. Dat vind ik een goede politiek. Jeugdig enthousiasme en jarenlange ervaring: een ideale mix. Of ik diep in de spits of als hangende spits word uitgespeeld, maakt me niet zoveel uit. Ik kijk er vooral naar uit om met mijn kwaliteiten mijn teamgenoten beter te maken. Dat is in ieder geval mijn ambitie", zegt de nieuwste aanwinst op de clubwebsite.

Ben Omar is dan weer een jonge aanvallende middenvelder die overkomt van Waasland-Beveren. De 21-jarige Ben Omar blonk vorig seizoen uit bij de beloften en zou bij degradatie een profcontract hebben gekregen. Dat kwam er dus niet van en daarom kiest hij voor het project van Lokeren-Temse.

Ben Omar is een jongen van de streek en kijkt ernaar uit om voor Lokeren-Temse te voetballen. "Ik ben blij dat ik voor de nieuwe fusieploeg mag uitkomen. Natuurlijk spreekt hun verleden me aan, maar dat is het verleden. Nu breekt er een nieuw tijdperk aan. Ik merk hier veel ambitie en zal me omringd weten door zowel jonge beloftevolle spelers als ervaren ouderen. Een ideale mix die ons moet toestaan een rol van betekenis te spelen in deze reeks. Ik geloof in het project!"