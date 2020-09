Roberto Martinez verklaart het vertrek van Thibaut Courtois

Thibaut Courtois' naam wordt toegevoegd aan een lange lijst van spelers die forfait geven voor de eerste twee wedstrijden van de Rode Duivels in de Nations League. Martinez geeft op de persconferentie daags voor het duel met Denemarken tekst en uitleg.

Wanneer de nummer 1 tussen de palen van de nationale ploeg terugkeert naar Madrid, is het omdat hij niet klaar is om te spelen. "Hij heeft de trainingen nog maar net hervat met zijn club en heeft dus nog niet het nodige niveau om twee wedstrijden te spelen", klinkt het bij Martinez

In tegenstelling tot vijf andere veldspelers in de groep die de training nog niet hervat hebben, is Courtois niet mee het vliegtuig opgestapt richting Kopenhagen. "Zij zijn ook niet klaar om 90 minuten te spelen, maar voor een doelman is het anders. Je kan niet zomaar een doelman wisselen tijdens een wedstrijd dus hebben besloten om hem niet mee te nemen", verklaart de bondscoach.

Maar gezien zijn leidersschap en staat van dienst in de groep, stond de bondscoach erop dat dat doelman deelnam aan het eerste gedeelte van de internationale week. "Ik wou dat hij erbij was omdat hij een leider is en we elkaar al 10 maanden niet meer gezien hebben", besluit hij.