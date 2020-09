Engeland kruipt door het oog van de naald tegen IJsland

In de groep van de Rode Duivels namen eerder op de dag Engeland en IJsland het tegen elkaar op. Engeland wist nipt te winnen met 0-1.

Het was kijken wat Engeland, favoriet in het treffen, zou doen tegen de zwakste tegenstander uit de groep. Engeland begon wel goed tegen het stevige blok van IJsland.

Engeland kwam ook op voorsprong via Harry Kane, maar de goal werd onterecht afgekeurd. Het bleef dus 0-0 en het liep nadien ook moeizamer voor de Engelsen. Het werd er dan ook niet makkelijker op toen Kyle Walker zijn tweede geel pakte.

Het was wachten tot in de absolute slotfase tot Sterling een penalty omzette. De wedstrijd leek beslist, want Ingason kreeg ook een tweede gele kaart voor de penaltyfout. Maar in de allerlaatste minuten kreeg IJsland nog een penalty, maar Bjarnason mistte.