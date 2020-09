Nog een Franstalige krant die zeker is: "Courtois testte positief op covid-19"

Sinds het begin van de interlandperiode is er een polemiek rond de persoon van Thibaut Courtois aan de gang. Volgens sommige media testte hij positief op het coronavirus, de KBVB en bondscoach Roberto Martinez ontkenden stellig.

La Dernière Heure berichtte dat Thibaut Courtois positief had getest op het coronavirus en nu meldt ook de grootste Franstalige krant in ons land, Le Soir, datzelfde nieuws. Nochtans heeft de KBVB dat stellig ontkend, net zoals Roberto Martinez vorige donderdag.

"Het maakt me boos en het is frustrerend. Voor Courtois zelfs nog meer. Uiteraard ben je boos als er dingen worden gezegd over jou terwijl ze niet stroken met de waarheid", was Roberto Martinez lichtjes geënerveerd donderdag.

Een klein uurtje na die woorden verscheen Courtois op het trainingsveld en trainde hij samen met Mignolet, Roef en Casteels. Geen vuiltje aan de lucht dus, maar vrijdag stapte Courtois niet mee op het vliegtuig richting Denemarken. Hij kreeg de toestemming om zich bij Real Madrid voor te bereiden op het begin van de Primera División.