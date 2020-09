Leicester is nog niet klaar en wil vijfde speler met JPL-verleden overtuigen

Youri Tielemans, Dennis Praet, Wilfred Ndidi en sinds kort ook Timothy Castagne. Bij Leicester City lopen volgend seizoen heel wat spelers rond die ooit floreerden in de Jupiler Pro League.

En alsof dat nog niet genoeg was, is er nu ook eeen vijfde voormalige smaakmaker uit de Jupiler Pro League op weg naar de Engelse subtopper. De stevige bonk Omar Colley moet de volgende in dat rijtje worden.

Colley maakte indruk bij Racing Genk en dat leverde hem een transfer naar Sampdoria op. Daar presteerde hij ook sterk en een jaar na de transfer van Dennis Praet kan nu ook Colley dezelfde overstap maken.

Leicister heeft namelijk een plan klaar om de Gambiaan binnen te halen. Het wil 10 miljoen euro op tafel leggen. Daarbovenop maakt de Portugees. Adrien Silva de omgekeerde beweging.

Opvallend. Vier van de vijf namen hebben een verleden bij Racing Genk, dat zo hun reputatie als talentenvijver weer eer aandoet.