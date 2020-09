Alexander-Arnold, Rashford, Mitrovic ... wie viel er behalve De Bruyne nog in de prijzen op de Engelse PFA-verkiezing?

Kevin De Bruyne werd door zijn collega's van de Professional Footballer's Association verkozen tot beste speler in de Premier League. Maar er werden nog prijzen uitgedeeld...

Kevin De Bruyne troefde ploegmaat Raheem Sterling en Liverpool-kwartet Virgil Van Dijk, Sadio Mané, Trent Alexander-Arnold en Jordan Henderson in de categorie beste speler. De vier Reds werden wel opgenomen in het team van het jaar.

De overige zes plaatsen werden ingenomen door doelman Nick Pope (Burnley), Caglar Soyuncu (Leicester), Andy Robertson (Liverpool), David Silva (Manchester City) en Jamie Vardy (Leicester) en Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Alexander-Arnold werd uitgeroepen tot beste jongere van het jaar. Hij haalde het onder meer van Man United-aanvaller Marcus Rashford die dan weer de PFA verdienste kreeg voor zijn maatschappelijke inzet.

In het team van het jaar in de Championship, de Engelse tweede klasse, was er plaats voor Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht).