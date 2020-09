'Bayern houdt been stijf, maar Liverpool heeft een héél sluw plan om Thiago Alcantara naar de Premier League te halen'

Liverpool FC wil de transfer van Thiago Alcantara in de koelkast steken. De Engelse landskampioen wil door Bayern München gevraagde bedrag niet ophoesten, maar er is een sluw plan in de maak.

De transfer van Thiago Alcantara naar Liverpool FC lijkt al wekenlang een zekerheid, maar er is een nieuwe wending in het verhaal. Bayern München houdt vast aan het prijskaartje van dertig miljoen euro. En dat bedrag willen the Reds niét ophoesten voor een speler die aan het einde van het seizoen gratis op te halen is.

SkySports weet dat Liverpool op een plan aan het broeden is. De Engelsen hebben tijdens de gesprekken met Thiago voorgesteld om een seizoen te wachten. Op die manier kan de Spaanse middenvelder in januari voor de roodhemden tekenen en volgend jaar gratis aansluiten.

Drukkingsmiddel?

Feit of fictie? Dat is momenteel niet duidelijk. Het lijkt alleszins een ideale manier om druk te zetten op Der Rekordmeister. Bayern München zal de transferprijs moeten laten zakken of ze blijven na het seizoen met lege handen achter.