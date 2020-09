Eden Hazard en Thibaut Courtois zijn volgend jaar in deze nieuwe shirts te zien

Real Madrid heeft hun derde shirt voorgesteld. Het kiest voor een grijze tenue.

Zoals gewoonlijkis het thuisshirt in het wit, afgewerkt met roze dit jaar. Het derde tenue heeft heel wat weg van het thuisshirt, alleen zijn deze in het grijs.

Ook in het derde shirt komt er weer roze terug en het uitshirt is zelfs volledig roze. Die werd al gebruikt voor de uitwedstrijd in de Champions League tegen Manchester City.

Eden Hazard en Thibaut Courtois zijn volgend jaar dus wat meer roze.