'Juventus drukt vol op het gaspedaal: na Suarez gaan Italianen nu ook spits ophalen bij Chelsea'

Juventus wil volgend seizoen opnieuw een gooi doen naar eindwinst in de Champions League en mikt vooral op een offensieve kwaliteitsinjectie. Suarez staat op het punt om de overstap te maken van Barcelona, maar die krijgt er meteen een te duchten concurrent bij.

Zo kan Olivier Giroud voor twee jaar tekenen in Turijn. Volgens Italiaanse bronnen kan de spits er 4,5 miljoen per seizoen opstrijken. De Fransman ligt nog tot eind volgend jaar vast in Londen, maar door de komst van onder meer Werner zou Chelsea niet lastig doen over een vertrek.

Juventus hoopt met Suarez, Giroud en Ronaldo over de nodige offensieve troeven te beschikken om nog eens mee te strijden voor de eindwinst in de Champions League. Nieuwbakken coach Pirlo wordt alvast op zijn wenken bediend.