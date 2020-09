PSV wil nieuwe aanvalsleider wegplukken uit China, maar die verdient jaarlijks 10 miljoen euro

PSV ziet Sam Lammers zo goed als zeker naar Atalanta vertrekken en moet op zoek naar een vervanger. Nu is door verschillende Nederlandse bronnen ook al bevestigd wie dat moet worden en het is toch wel een opvallende naam.

Eran Zahavi zou Lammers moeten vervangen bij PSV. Zahavi is één van de smaakmakers uit de Chinese Super League. De Israëliet speelt bij de ploeg van Mousa Dembélé, Guangzhou R&F.

Opvallend is dat Zahavi daar jaarlijks zo'n 10 miljoen euro opstrijkt en er ondertussen toch ook alweer 33 is. Dat salaris zal Zahavi nooit krijgen bij PSV en dus is het nog maar de vraag of de aanvaller een overstap wel nog ziet zitten op zijn leeftijd.

Zahavi heeft bij Guangzhou R&F nog een contract tot aan het einde van het seizoen. Dat hij voor de nodige doelpunten kan zorgen staat als een paal boven water. In China maakte hij al 103 doelpunten in amper 117 wedstrijden.

Zijn enige avontuur in Europa was een korte periode bij Palermo. Toen scoorde hij amper twee doelpunten in 23 wedstrijden.