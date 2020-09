Manchester United greep naast Reguilon, maar heeft al andere linksachter op het oog

Voor Manchester United is het, naast de transfer van Donny van de Beek, een rustige transferperiode. Ze wilden er echter verandering in brengen met de komst van Reguilon, maar deze transfer gaat niet door, want de Spaanse linksback gaat bij Tottenham aan de slag.

Bij de Engelse topclub bleven ze echter niet bij de pakken zitten, want ze hebben al een andere linksback op het oog. Zo zou Manchester United interesse tonen in Alex Telles, De 27-jarige Braziliaan van FC Porto. Alex Telles kon ook naar Wolverhampton, maar volgens Metro zei de agent van Telles dat Manchester United één van de dagen een officieel bod naar FC Porto zal sturen. De Portugese club zou zo'n 20 miljoen euro willen voor Alex Telles.