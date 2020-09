🎥 Robert Lewandowski gaf weergaloze assist bij Bayern München

Bayern M√ľnchen liet vrijdag zien dat ze nog steeds in Champions League-modus zitten. De Duitse topclub maakte indruk door met 8-0 te winnen van Schalke 04. Robert Lewandowski deed opnieuw de monden open vallen met een geweldige assist.

Maar naast het resultaat maakte Bayern München ook indruk met het geleverde spel. Het zevende doelpunt was daar een bewijs van, want Thomas Müller kon scoren na een geweldige assist van Robert Lewandowski. De Pool gaf een voorzet via een rabona. Bekijk hieronder de heerlijke assist van de aanvaller.