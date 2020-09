OFFICIEEL: Arturo Vidal wordt de nieuwe krijger op het middenveld van Inter, vertrek van Nainggolan in de maak?

De medische testen zijn afgelegd, de handtekeningen zijn gezet. Arturo Vidal is een speler van Inter Milaan.

Arturo Vidal was een van de spelers die na de blamage tegen Bayern München te horen kreeg geen toekomst meer te hebben bij Barcelona. Dus ging de Chileense middenvelder op zoek een nieuwe club. Die leek hij al snel te hebben gevonden.

De interesse van Inter Milaan was niet nieuw. Ook in januari, toen Vidal ontevreden was over het weinige aantal speelminuten, klopte de Italiaanse club al eens aan bij Barcelona. Maar onder nieuwe coach Setien werd de carrière van Vidal bij Barcelona nieuw leven ingeblazen.

Toch leek dat niet van lange duur. Na de blamage tegen Bayern München was het verhaal over en uit voor Setien en dus ook voor Arturo Vidal. De ervaren middenvelder polste opnieuw bij Inter Milaan en al snel werd er een akkoord bereikt. Het heeft uiteindelijk wel nog wat voeten in de aarde gehad, maar Vidal is nu toch een speler van Inter Milaan.

Vertrek van 'Il Ninja'?

Wie niet zo gelukkig zal zijn met de komst van Arturo Vidal is Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel keerde terug naar Inter en kreeg van het bestuur ook te horen dat hij een nieuwe kans zou krijgen. Met Vidal halen ze wel hetzelfde type als speler binnen.

Daarnaast komt Vidal ook op vraag van Antonio Conte, de twee werkten eerder samen bij Juventus. De Italiaanse coach heeft het niet zo voor 'Il Ninja' en dus lijkt de Belg dan toch voor een vertrek te staan.