Zware klap: ex-Genkspeler mogelijk 12 weken geblesseerd

Voor Wilfred Ndidi kon het seizoen niet veel slechter beginnen. De Nigeriaanse middenvelder kwam in de eerste speeldagen nog aan de aftrap voor Leicester maar liep tegen Burnley een blessure op.

Ndidi speelde die wedstrijden als centrale verdediger door de afwezigheid van Jonny Evans. Tijdens de wedstrijd moest Ndidi niet van het veld, maar achteraf bleek dat hij een spierblessure had. De ex-Genkspeler zou 12 weken out kunnen zijn met die blessure.

Ndidi kwam vanuit Nigeria naar Genk en maakte in 2015 zijn debuut bij de Limburgers. Amper een jaar later trok hij naar Leicester City, de toenmalige landskampioen, voor 20 miljoen euro. Daar is hij een vaste waarde geworden als stofzuiger achter het middenveld. Maar trainer Brendan Rodgers zal het dus even zonder de Nigeriaan moeten doen.