Ook in Nederland werd gezondigd tegen coronaregels, maar minister dreigt al...

Ook in Nederland liep het verleden week verkeerd in sommige stadions. Bij Feyenoord en Willem II waren er fans die de regels aan hun laars lapten. Minister Tamara van Ark kwam wel al echter met een passende bedreiging.

"We moeten met z'n allen verantwoordelijkheid nemen om het virus de kop in te drukken", zegt Van Ark in het Algemeen Dagblad. "Dit soort onverantwoorde taferelen hoort daar zeker niet bij."

Het advies is duidelijk: "Als je je cluppie graag live wil blijven zien, hou je dan aan de regels." Bij volgende overtredingen zal ze immers niet zo mals meer zijn. "Dat wordt een ander verhaal. Dat er bijvoorbeeld gespeeld wordt zonder publiek."

De wedstrijd ADO-Feyenoord is zondag alvast eentje om naar uit te kijken. "Dat lijkt me een fantastische gelegenheid om te laten zien dat het wél kan", stelt Van Ark.