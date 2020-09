Koeman start zondag aan nieuwe seizoen met Barcelona zonder Suarez: "Beslissing van de club"

De Spaanse competitie is al toe aan de derde speeldag maar Barcelona begint er dit weekend pas aan, met nieuwe trainer Ronald Koeman op de bank.

Barcelona kreeg enkele weken respijt omdat ze in augustus nog aan het eindtoernooi van de Champions League deelnamen. De eerste wedstrijd van het seizoen wordt er eentje tegen Villarreal, zonder Luis Suarez.

"Het leek wel alsof ik de slechterik was in het verhaal, maar dat was niet zo. Ik heb hem altijd gerespecteerd en hij trainde ook altijd intensief mee. Ik had hem gezegd dat het moeilijk was om hem op te stellen maar de club had zijn lot al beslecht voor ik er toekwam. Hij vertrok naar Atlético en ik wens hem al het geluk ter wereld", reageert Koeman op de situatie.

Messi en Suarez waren goede maatjes, hij nam het de club in augustus dan ook kwalijk dat ze van Suarez af wilden. "Het is normaal dat een speler niet blij is wanneer een vriend de club verlaat, dat is deel van het voetbal. Hij was een dag na de transfer wat down, maar was daarna weer een voorbeeldprof", vindt de Nederlandse trainer.