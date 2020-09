Conte rekent dan toch op Nainggolan, maar wat doet Cagliari?

Vorig weekend mocht Radja Nainggolan zowaar invallen bij Inter Milaan. De Belgische middenvelder kreeg een kansje van Antonio Conte, maar is dat voldoende om bij de club te blijven?

Met nog een kwartier op de klok en een 2-3 achterstand besloot Antonio Conte om wat extra wapens in de strijd te gooien tegen Fiorentina. Arturo Vidal, Radja Nainggolan en Alexis Sanchez moesten iets forceren. Ze deden dat uiteindelijk ook, want Inter won nog met 4-3.

Nainggolan weet nu dat hij op speelgelegenheid kan rekenen bij de Nerazzurri, maar heeft hij voldoende garanties? Er is natuurlijk nog altijd de interesse van Cagliari, de club waar hij vorig seizoen op huurbasis aan de slag was en een absolute sterkhouder was.

Inter wil hem uitsluitend verkopen aan Cagliari, maar de club uit Sardinië heeft vindt het prijskaartje te hoog. De clubs hebben nog tot en met 5 oktober om een deal te sluiten.