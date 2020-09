Opvallend: Engelse topclub had 136 miljoen pond over voor Ansu Fati, maar FC Barcelona heeft het bod geweigerd

Ansu Fati was het voorbije seizoen één van de revelaties in La Liga en in de eerste wedstrijd van dit seizoen deed hij het ook meteen uitstekend met twee doelpunten. Het jonge goudhaantje kan dan ook op heel wat interesse rekenen.

Ansu Fati stond het voorbije weekend in de basis in de eerste officiële wedstrijd van Ronald Koeman als coach en de 17-jarige flankaanvaller deed het uitstekend met 2 doelpunten en 1 assist in de 4-0 overwinning tegen Villareal.

Toch was er in deze transferperiode een kans dat Ansu Fati kon vertrekken. Volgens Mundo Deportivo had Manchester United namelijk een bod gedaan van 136 miljoen pond op het jonge goudhaantje. FC Barcelona had het bod echter geweigerd en ondertussen heeft Ansu Fati al een nieuw contract getekend bij de Catalanen, waardoor zijn release clause nu 400 miljoen euro is.