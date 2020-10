Van straffe transfers gesproken: Mario Götze legt uit waarom hij voor PSV koos

Qua straffe transfers in de Lage Landen heeft PSV toch wel iedereen afgetroefd door gisteren nog Mario Götze binnen te halen. De aanvaller scoorde de beslissende treffer in de WK-finale van 2014, maar zat al een tijdje op een zijspoor.

Bij Borussia Dortmund liet hij zijn contract ontbinden nadat hij er nog amper aan de bak kwam. Na een gesprek met PSV-coach Roger Schmidt koos hij voor Eindhoven.

"Ik heb enkele prettige gesprekken met Roger gehad en ben steeds serieuzer gaan nadenken over een stap naar Nederland”, zegt Götze op de clubwebsite. “Er is deze zomer van alles op mijn pad gekomen, maar ik ben en een gevoelsmens en ik kan de keuzes maken die ik wil. Ik ben toe aan een compleet andere uitdaging en die heb ik hier in Eindhoven gevonden.”

PSV wrijft zich uiteraard in de handen. Alleen al commercieel is hij een grote toegevoegde waarde. "Uiteindelijk is hij nu de buitenkans geworden waar we op zijn blijven hopen. We zijn er erg trots op dat hij voor PSV heeft gekozen", vertelt technisch manager John de Jong. "Hij kan in de aanval spelen, op de flanken of op het middenveld. En hij heeft natuurlijk heel veer ervaring."