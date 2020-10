Engeland rekent dan toch op drie smaakmakers tegen de Rode Duivels

Het was lang niet duidelijk of Tammy Abraham, Jadon Sancho en Ben Chilwell er bij zouden zijn in de Nations League voor Engeland de komende dagen, maar nu zou er toch beslist zijn dat ze terug opgeroepen worden.

Tammy Abraham, Jadon Sancho en Ben Chilwell kwamen enkele dagen geleden in opspraak omdat Abraham een verjaardagsfeest had gehouden waarbij niet echt rekening werd gehouden met de coronamaatregelen. Het was dan ook de vraag of ze voor de nationale ploeg van Engeland mochten uitkomen de komende dagen, maar SkySports meldt vandaag dat ze terug opgeroepen worden. De kans is dus groot dat de drie spelers er gewoon bij zullen zijn tegen de Rode Duivels.





