Wie zit achter Yelo, de nieuwe mysterieuze hoofdsponsor van Beerschot?

Beerschot maakte twee maanden geleden zijn nieuwe hoofdsponsor bekend: Yelo. En dus was de vraag: wie is die mysterieuze nieuwe naam in het Belgisch profvoetbal? Het antwoord is nu bekend.

We wisten meteen: het gaat niet over Telenet, dat met Yelo TV onder meer een applicatie heeft om van overal tv te kunnen kijken. "We krijgen door deze deal opnieuw de bevestiging dat Beerschot een aantrekkelijk product is en niet alleen in België", was voorzitter Francis Vrancken in juli al in de wolken op de webstek van De Mannekes.

Meer duiding kon of wilde Beerschot toen nog niet geven. De club verwees naar de lancering van de applicatie midden september. Maar het leek dus duidelijk over een internationaal bedrijf te gaan dat de nodige financiële slagkracht moet kunnen meebrengen.

Koolzaad? Taxi!

Opmerkelijk ook: onder de naam Yelo staat op de nieuwe shirts van stamnummer 13 ook iets geschreven in het Arabisch dat vertaald wordt als, jawel, Yelo.

We dachten eerst in de richting een bedrijf dat koolzaad verkocht voor olie, maar uiteindelijk blijkt het te gaan om een taxibedrijf uit Saoedi-Arabië dat al twintig jaar bekend is als Al Wefaq autoverhuur. Al Wefaq is ook al een partner van Sheffield United.