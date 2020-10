Er is leven na de Gouden Generatie: "We gaan mooie tijden tegemoet"

De Belgische beloften kunnen zich tegen Moldavië zo goed als zeker verzekeren van een plaats op het EK. Bondscoach Jacky Mathijssen ziet dan ook dat we ons geen zorgen moeten maken voor de toekomst van onze nationale ploeg.

Mathijssen is nog maar sinds kort bondscoach van de U21. "We kunnen nog stappen zetten. Het tegendeel zou maar erg zijn - dit zijn jonge mensen in een leerproces. Met de U19 stond ik iets verder, omdat ik die spelers iets langer onder mijn hoede had. Dan heb je de evolutie meer in de hand, maar de filosofie blijft dezelfde: wij willen met dominant, attractief voetbal punten halen", zegt hij in HLN.

Voor de toekomst ziet het er volgens hem wel goed uit. "Ik ben wat dat betreft heel optimistisch. Ik weet wat voor potentieel er nog aankomt, we gaan mooie tijden tegemoet. Wie beweert dat het Belgische voetbal op middellange termijn niks meer zal voorstellen, die vergist zich grondig."