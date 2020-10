Tottenham-fan lachte zich te pletter en riep ongeluk af over zijn ploeg: "Wij brengen Bale en zij Lanzini"

De comeback van het weekend mogen we toeschrijven aan West Ham United. Van 3-0 achter in minuut 81 naar een gelijkspel én met een fantastisch orgelpunt, geplaatst door Manuel Lanzini.

Bij Tottenham leek het een gewonnen zaak. Toen een zekere Ben Dolman, een fan van de Spurs, de wissels zag wist hij het zeker. Gareth Bale maakte zijn tweede Tottenham-debuut in minuut 72 en David Moyes bracht vijf minuten later Manuel Lanzini in het spel.

We bring on bale, West Ham bring on Lanzini😂😂😂😂 — Ben Dolman (@BenDolman4) October 18, 2020

Draaide dat even anders uit voor onze vriend Dolman! In minuut 82 zetten de Hammers hun comeback in en in minuut 90+4 was de 3-3 een feit. Getekend, Manuel Lanzini, met een penseelstreek in de winkelhaak.