Ed Woodward laat zich uit over de transferperiode van Manchester United: "Deze spelers onderstrepen onze inzet om de ploeg te blijven versterken"

Ed Woodward, de uitvoerende vice-president van Manchester United, heeft zich uitgelaten over de transferperiode van zijn club. Hij had het ook nog even over de transferperiode van januari, want volgens Woodward was Bruno Fernandes "de eerste steen".

Op de officiële website van de Engelse topclub heeft Ed Woodward, de uitvoerende vice-president, zich uitgelaten over de transferperiode van zijn club. Zo is hij tevreden met het geld dat besteed werd voor de nieuwe spelers. Met Donny van de Beek en Alex Telles hebben we twee spelers binnengehaald die we al lang aan het volgen waren. Edinson Cavani is één van de beste aanvallers en hij is een extra optie voor de offensieve lijn. Met Facundo Pellestri en Amad Diallo tenslotte hebben we twee beloftevolle spelers aangetrokken. Naast de komst van Bruno Fernandes eerder dit jaar, onderstrepen deze spelers onze voortdurende inzet om de ploeg te blijven versterken", aldus Woodward.





