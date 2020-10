Gebaar van klasse of schijnheilig? Ajax-doelman onder vuur na 0-13

Dit weekend werd er geschiedenis geschreven in de Eredivisie. Ajax boekte op bezoek bij VVV Venlo de grootste zege in de historie van het Nederlandse kampioenschap. Een absolute baaldag voor de doelman van Venlo, al kreeg die na afloop wel een troostende arm om de denk van zijn Ajax-collega.

Zaterdag 24 oktober was een dag die VVV-doelman Delano van Crooij en zijn ploegmakkers zo snel mogelijk willen vergeten. Venlo ging toen met 0-13 de boot in tegen Ajax. Een complete afstraffing, ongezien in het moderne voetbal.

Na het laatste fluitsignaal kwam André Onana, de doelman van Ajax, zijn collega nog enkele bemoedigende woorden toezeggen. Goed bedoeld, maar in Nederland krijgt die actie ook een stempel van schijnheiligheid opgedrukt.

Het zag er sportief uit: Ajax-keeper André Onana die VVV-doelman Delano van Crooy troost na de 13-0 overwinning in Venlo. Toch weet Van Crooy niet zo goed wat hij ervan moet denken.



Een dag na de match was Van Crooij aan het woord bij NOS Langs de Lijn. "Was zijn actie wel oprecht", vroeg de doelman van VVV zich af. "Als je later hoort dat hij de strafschop had willen nemen. Dat zou vernederend zijn geweest." Uiteindelijk had Huntelaar de strafschop die de 0-10 opleverde voor zich genomen.