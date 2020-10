De ambities zijn enorm: Zweeds jeugdinternational tekent bij club uit 1B

1B is een zeer lastige competitie geworden en het niveau ligt er bijzonder hoog. De ambities zijn dan ook enorm.

Lommel deed deze zomer al heel wat toptransfers, maar ze blijven zich gewoon simpelweg versterken en hebben alweer beet.

Tolinsson

Voor volgende zomer zelfs al, want met Jesper Tolinsson is er een Zweeds jeugdinternational die in juli 2021 naar België zal komen.

De 17-jarige centrale verdediger maakt het seizoen nog af bij IFK Göteborg, maar komt daarna naar 1B om een nieuwe stap in zijn ontwikkeling te zeggen.