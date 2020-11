'Na interesse van onder meer Waasland-Beveren en trainingen bij Club Brugge heeft Killian Overmeire zijn clubkeuze gemaakt'

Killian Overmeire - de man die zijn hele carrière wijdde aan en speelde bij Sporting Lokeren - heeft zijn nieuwe club gekozen.

Overmeire zal Lokeren trouw blijven, zo blijkt. Volgens Het Nieuwsblad heeft hij een contract tot het einde van het seizoen getekend bij Lokeren-Temse.

Lokeren-Temse

De deal is rond, maar zal pas later deze week geofficialiseerd worden. Er is ook geen haast bij, gezien de amateurcompetities in België stilliggen.

De middenvelder trainde de voorbije maanden bij de beloften van Club Brugge mee en kreeg ook een aanbod van onder meer Waasland-Beveren, maar heeft nu dus zijn keuze gemaakt.