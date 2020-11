Wel fit, maar niet bij de Rode Duivels: "Ze hebben er alles aan gedaan om mij in België te krijgen"

Geen interlandvoetbal voor Thomas Vermaelen en september en oktober. De centrale verdediger bleef in Japan. Voor het drieluik tegen Zwitserland, Engeland en Denemarken is hij er wel weer bij.

"Ik kijk er echt naar uit om iedereen nog eens in het echt te zien, want ik mis de Rode Duivels. We zijn een bende vrienden geworden door de jaren heen", legt Thomas Vermaelen in Het Laatste Nieuws uit hoe blij hij is dat hij weer naar Tubeke mag afzakken.

Maar nu is hij er weer bij. Voor de eerste keer na het voetbalpensioen van Vincent Kompany, dus nu is hij de oudste verdediger. Maar hoe komt het dat hij er de voorbije maanden niet was? Want Vermaelen was fit!

14 dagen in quarantaine

"Omdat profvoetballers in Japan lange tijd geen aparte behandeling kregen. Misschien is dat één van de redenen waarom ze hier het aantal coronabesmettingen zo goed onder controle hebben. Ik had me kúnnen melden bij de Rode Duivels, in september en oktober, maar dan moest ik bij mijn terugkeer telkens 14 dagen in quarantaine", verklaarde Vermaelen in HLN.

"En dan had ik hier zeker 6 competitiewedstrijden gemist, want we werken het seizoen uitzonderlijk af op zes maanden in plaats van op een jaar. De Belgische bond heeft er toen wel alles aan gedaan om me in België te krijgen, in de hoop een uitzondering voor me te krijgen. Zonder succes. Gelukkig zijn de regels intussen wat veranderd", aldus Vermaelen