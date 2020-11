Niet alleen Roberto Martinez, maar ook de Belgische voetbalbond wil de Nations League winnen (en dit bedrag op de bankrekening bijschrijven)

De Rode Duivels zijn één punt verwijderd van de Final Four van de Nations League. In de vorige editie liep het op de slotwedstrijd mis in Zwitserland. Maar Roberto Martinez én de Belgische voetbalbond willen de competitie absoluut winnen. En dat heeft een financiële reden.

Of beter gezegd: voor de voetbalbond is er een financiële reden. Roberto Martinez is al sinds het ontstaan van de Nations League een fan. De Belgische selectieheer ziet het toernooi als een prijs én een ideaal alternatief voor oefeninterlands.

En dan is er het prijzengeld. De vetpotten van de Nations League zijn in het niets te vergelijken met pakweg de Champions League, maar in tijden van corona is elke financiële injectie welkom. Ook in Tubeke.

De Rode Duivels kregen als landenteam uit de hoogste groep al twee miljoen euro startgeld. De groepswinnaar mag nog eens twee miljoen euro bijschrijven op de bankrekening.

Ook de eindwinst zorgt voor een sappig appeltje voor de dorst. De laureaat mag zich verwachten aan een extra bonus van zes miljoen euro. In totaal zou dat tien miljoen euro maken. U begrijpt dat ook de Belgische voetbalbond fan is van het alternatief voor de oefenwedstrijden?