Probleem voor Real Madrid? 'PSG wil Ramos met duizelingwekkend loon naar Parijs lokken'

Sergio Ramos was afgelopen weekend nog de schlemiel voor Spanje in het duel tegen Zwitserland. De ervaren verdediger miste twee strafschoppen, waardoor Spanje onderuit ging. Het was een uitzonderlijk uitschuivertje van Ramos, die al seizoenen op hoog niveau speelt.

Het contract van de 34-jarige centrale verdediger loopt af aan het einde van het seizoen. Ramos hoeft niet weg bij de Koninklijke, maar zou graag een contract tekenen voor drie seizoenen. Bij Real is het echter de regel om het contract van dertigers steeds met een jaar te verlengen. Al moet gezegd: voor Cristiano Ronaldo maakten ze destijds een uitzondering. Real Madrid kan er maar beter werk van maken, want er liggen kapers op de kust. Het is al langer bekend dat PSG hengelt naar de diensten van Ramos. PSG kan Ramos komende zomer transfervrij naar Parijs halen. De Spaanse krant AS meldt dat PSG Sergio Ramos een contract van drie seizoenen wil aanbieden, waarbij de Spanjaard jaarlijks twintig miljoen euro zou opstrijken.