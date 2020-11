Romelu Lukaku doet monden openvallen in Engeland: "Wat heeft hij progressie gemaakt!"

Scoren deed hij zondag uitzonderlijk niet. Toch maakte Romelu Lukaku indruk tegen Engeland. Over het Kanaal stonden ze versteld van de progressie die Romelu maakte.

Een assist bij het doelpunt van Tielemans en een fenomenale redding op de doellijn: ook zo kan Romelu Lukaku van grote waarde zijn voor ons nationaal elftal.

De prestaties van Lukaku bij de Rode Duivels staan in schril contrast met zijn periode bij Manchester United. "Hij is echt zo goed, ik heb het altijd vreemd gevonden dat United hem zomaar liet gaan. Zijn statistieken waren heus niet slecht, hoor", liet Troy Deeney na afloop aftekenen. De cultspeler van Watford analyseerde België-Engeland voor Talk Sport.

Bij Inter en de nationale ploeg is Lukaku helemaal ontketend na zijn vertrek uit Engeland. "Wat heeft hij op tactisch vlak progressie gemaakt, met dank aan Antonio Conte uiteraard, aldus Deeney. Toen hij zestien jaar oud was, ging zijn naam Europa rond. Hij bewijst dat dat terecht was! Scoren doet hij altijd, maar ook in het spel is hij erg sterk."