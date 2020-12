Crisis bij Nederlandse topclubs? Vermoeidheid? Ajax, PSV, Feyenoord én AZ kunnen niet winnen

Begint het drukke wedstrijdschema door te wegen? In Nederland lijkt het alleszins wel zo te zijn want de 4 ploegen die afgelopen week in Europa aan de bak moesten komen, konden dit weekend niet winnen in de competitie.

Net zoals België, heeft Nederland met Ajax één ploeg in de Champions League en 3 in de Europa League (PSV, Feyenoord en AZ). Met Vitesse als spelbreker op de tweede plaats, bezetten Ajax, PSV en Feyenoord de bovenste plaatsen in de Eredivisie. AZ staat pas op plaats 8. Ajax en AZ verliezen Ajax ging zaterdag al met 1-2 onderuit tegen Twente. Twee doelpunten van Menig deden de Amsterdammers de das om. Een penaltydoelpunt van Tadic kon niet veel soelaas brengen. Ook AZ ging met 1-2 onderuit. FC Groningen toonde zich te sterk voor AZ. PSV en Feyenoord gelijk Feyenoord kon dan weer niet winnen van Heracles. Na 66 minuten viel Heracles zelfs met z'n tienen na een rode kaart voor Bakis maar het bleef 0-0 in De Kuip. En PSV speelde 2-2 tegen Heerenveen. Een doelpunt van Joel Piroe in de slotfase behoedt PSV van een nederlaag. Europees In de Champions League zit Ajax in een gelijkaardige situatie als Club Brugge. Ze zijn al zeker derde maar winst tegen Atalanta betekent een tweede plaats. In de Europa League doen de Nederlanders het niet noodzakelijk beter, veel zal afhangen van de volgende speeldag. PSV is al zeker door naar de volgende ronde. Als Feyenoord en AZ winnen gaan ze ook door, als ze dat niet doen liggen ze eruit.