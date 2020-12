Na 2 korte invalbeurten dit seizoen bij Paris Saint-Germain wordt contract van voormalig Spaans wonderkind al meteen verbroken

Jesé Rodriguez tekende in 2015 met hoge verwachtingen bij Paris Saint-Germain. Maar zijn passage in de Franse hoofdstad werd geen groot succes. In onderling overleg werd zondag dan ook besloten om zijn contract met onmiddelijke ingang stop te zetten.

Het Spaanse wonderkind brak in 2013 met enkele indrukwekkende invalbeurten door bij Real Madrid. Dat was ook Paris Saint-Germain niet ontgaan. In 2015 legde het 25 miljoen euro op tafel voor de aanvaller. Een miskoop zo blijkt. Al na zes maanden werd hij door zijn werkgever uitgeleend aan het Spaanse Las Palmas, daarna volgden ook korte passages bij Stoke City, Real Betis en het Portugese Sporting. Het werden enkele magere uitleenbeurten, dus kreeg Jesé Rodriguez dit seizoen een nieuwe kans bij Parins Saint-Germain. Alhoewel, de Spanjaard mocht dit seizoen maar 2 keer kort invallen. Hij viel ook vaak naast de selectie van trainer Thomas Tuchel. Zijn contract verloopt pas in juni 2021, maar zondag werd zijn nachtmerrie in onderling overleg met de club stopgezet. Jesé Rodrigueze speelde maar 18 wedstrijden voor de Parijzenaars. Hij trof daarin 2 keer raak. Le Paris Saint-Germain et @JeseRodriguez10 se sont mis d’accord pour résilier le contrat du joueur, qui arrivait à expiration le 30 juin 2021. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 6, 2020