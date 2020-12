🎥 Rondje Europa: Jason Denayer wint op PSG en springt naar de leidersplaats in Ligue 1, AC Milan vermijdt in blessuretijd eerste nederlaag van het seizoen

Zondagavond werd het speelweekend afgesloten met nog enkele interessante affiches. Barcelona ontving Levante en kon maar beter winnen. AC Milan voelde de concurrenten hijgen in de nek. En in Frankrijk werden de sterren van Parijs verslagen door Lyon dat nu naar de kop van het klassement springt.

Barcelona 1-0 Levante

Zondagavond nam FC Barcelona het in een thuiswedstrijd op tegen Levante, de nummer 17 uit La Liga. De troepen van Ronald Koeman staan hevig onder druk na de blammage van vorig weekend tegen Cadiz. Er kon best gewonnen worden, want met een overwinning van de bezoekers springt het niet alleen uit de degradatiezone. Het komt dan ook plots gelijk te staan met de Catalanen.

In opnieuw een flauwe wedstrijd van Barcelona was het weer nagelbijten voor de supporters van Blaugrana. Ondanks het duidelijke overwicht kwam de verlossende treffer pas een kwartier voor het einde. Uiteraard was het doelpunt afkomstig van de voet van Lionel Messi. Zijn 600ste doelpunt voor FC Barcelona sinds hij het rugnummer tien draagt voor de club

AC Milan 2-2 Parma

AC Milan kent een uitstekende periode. Het plaatste zich donderdag als groepswinnaar voor de volgende ronde van de Europa League, het staat ook ongeslagen aan kop in de Serie A. Toch stond er wat druk op de Rossoneri . Het zag zondagmiddag al zijn concurrenten winnen.

De neutrale supporters werden getrakteerd op een aangename pot voetbal. De bezoekers kwamen vrijwel meteen op voorsprong. Hernani legde een bal van flankaanvaller Gervinho wel heel proper binnen. Schrikken dus voor AC Milan. Maar de thuisploeg reageerde meteen. Samuel Castillejo, de vervanger van landgenoot Alexis Saelemaekers die last had, bracht de bordjes meteen weer op gelijke hoogte. ZIjn doelpunt ging niet door. Daarna trof de thuisploeg ook tweemaal het doelhout.

πŸ‡§πŸ‡· | Hernani Jr. werkt knap af na een geweldige actie van Gervinho! πŸ’₯#MilanParma pic.twitter.com/oQjQreVQlE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 13, 2020

Parma was wel een pak efficiënter. Vlak na rust toonde Hernani zich als aangever voor Jasin Kurtic die de score verdubbelde. AC Milan maakte vrijwel meteen de aansluitingstreffer via Theo Hernandez. De thuisploeg leek lang op weg naar zijn eerste nederlaag van het seizoen. Maar in de toegevoegde tijd scoorde Hernandez zijn tweede van de avond.

✌️ | Theo Hernández buigt de achterstand om met twee doelpunten! πŸ‡«πŸ‡·#MilanParma pic.twitter.com/98xApHwDR9 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 13, 2020

Er had heel wat meer ingezeten voor de leider in de Serie A, maar uiteindelijk mag het toch tevreden zijn met een punt. Het blijft wel leider in de competitie maar ziet stadsrivaal Inter Milaan naderen tot op 3 punten.

PSG 0-1 Lyon

In de Ligue 1 stond er een aantrekkelijke topper op het programma. De sterren uit Parijs hadden de wedstrijd onder controle. Toch bracht Tino Kadewere de bezoekers op voorsprong.

Paris Saint-Germain had geen gepaste reactie in huis. Het werd nog een vurig slot met tien minuten toegevoegde tijd. Lyon kwam zelfs nog met een man minder te staan na de uitsluiting van Thiago Mendes. De middenvelder schopt Neymar onderuit. De Brazilaan wordt in tranen afgevoerd en men vreest voor een mogelijke breuk. De bezoekers konden opgelucht ademhalen, Jason Denayer keerde weer huiswaarts met de drie punten op zak. Het wipt nu ook over de Franse landskampioen naar een gedeelde leidersplaats met OSC Lille.