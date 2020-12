Hangt de toekomst van Moeskroen aan een zijden draadje? 'Lille moet eisen schuldeisers inwilligen en krijgt nieuwe eigenaar'

Hangt de toekomst van Royal Excel Mouscron aan een zijden draadje? De eigenaar van Lille OSC moét zijn club verkopen om de schuldenberg onder controle te krijgen. Maar wat zijn de nieuwe eigenaars van plan met de Henegouwers?

Eerst een woordje uitleg: een verkoop zal immers geen schuldenberg vullen. Of toch wel? Investeringsfonds Elliott en JP Morgan is de voornaamste én grootste schuldeiser van Lille OSC. En dat Amerikaanse bedrijf is al eigenaar van… AC Milan.

U voelt het al komen? Lille en Gérard Lopez (de huidige eigenaar van les Dogues, nvdr.) heeft de keuze: de club verkopen of… er komen héél zware tijden aan. Zelfs een bankroet behoort in dat geval tot de mogelijkheden.

Gevolgen voor Henegouwers?

Zo’n overname heeft rechtstreekse gevolgen voor Moeskroen. Les Hurlus hebben de voorbije jaren een niet al te beste reputatie - invallen door de federale politie, licentieperikelen,... - opgebouwd. Wat als de Amerikanen hen willen lozen?