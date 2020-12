Saelemaekers krijgt lovende woorden van één van de grootste legendes en zag zijn marktwaarde stijgen naar 15 miljoen

Weet u nog toen dat toen Alexis Saelemaekers bij Anderlecht vertrok en naar AC Milan trok iedereen zich afvroeg wat hij daar ging doen? Twee goals en drie assists later dit seizoen vraagt niemand zich dat nog af. Eén van de grootste legendes van het Italiaanse voetbal wrijft zich in de handen.

Paolo Maldini, technisch directeur bij de Rossoneri, was de man die zeven miljoen betaalde om Saelemaekers bij Anderlecht weg te plukken. Heel goed onderhandeld van toenmalig sportief directeur, Michael Verschueren, vond iedereen toen. Maar intussen is Saelemaekers basisspeler bij AC Milan, wordt hij geapprecieerd door Zlatan Ibrahimovic en is zijn marktwaarde al minstens 15 miljoen.

"Alexis speelt met een geweldige intensiteit", vertelt Maldini over 'zijn aanwinst'. "Hij lijkt wel overal te zijn." Saelemaekers is ook enorm populair bij de fans omwille van zijn inzet tijdens matchen. Dat had hij al bij Anderlecht, maar toen werd het onbesuisd genoemd.