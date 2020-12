🎥 Must-see goals: last minute kandidatuur voor goal van het jaar en het staartje (?) van Bale

2020 is bijna ten einde maar op 23 december stuurde Andy Delort nog een last minute een kandidatuur in voor goal van het jaar. Ook Gareth Bale scoorde een pareltje.

Lille beleefde een moeilijke avond in Montpellier, maar pakte toch de drie punten na een late goal van Burak Yilmaz (2-3). Het mooiste doelpunt van de avond werd echter gemaakt door de thuisploeg. Deze omhaal van Andy Delort mag er zijn, toch. L'incroyable gool de Andy Delort 👏👏👏👏👏👏👏👏👏🇩🇿💪💪💪 pic.twitter.com/105uh1iGK5 — قبل ان شاء الله🤲 (@ChampionsGloire) December 23, 2020 Gareth Bale scoorde dan weer zijn derde doelpunt voor Tottenham dit seizoen. Met de kop, maar zou de Welshman ook gescoord hebben zonder zijn staartje? 💈 | Daar dient de man bun van Gareth Bale dus voor! 😅#STOTOT pic.twitter.com/ebbXEuXiOh — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 23, 2020