Arsenal-trainer Mikel Arteta is teleurgesteld na rampzalige resultaten : "Het doet pijn"

Vorig jaar werd oud-speler Mikel Arteta benoemd tot nieuwe hoofdcoach van Arsenal. De supporters zagen hun Spaanse publiekslieveling terugkeren naar het Emirates Stadium. The Gunners wonnen afgelopen zomer meteen de FA Cup, maar dit seizoen verloopt het rampzalig. De club staat pas vijftiende in het klassement en kon al zeven wedstrijden op rij niet winnen in Engeland. Het moet dus beginnen uitkijken voor de ploegen onderin. De nummer zeventien telt maar vier punten minder.

En daar voelt trainer Mikel Arteta zich allesbehalve goed bij: "Momenteel loopt het niet zoals gepland en het doet pijn om ons zo te zien spartelen. Ik hou van deze club, maar ik heb het gevoel dat ik mensen teleurstel. Anderzijds ben ik vorig jaar aangekomen met bepaalde doelstellingen. Vanuit dat persepctief kan ik wel zeggen dat we groeien."

