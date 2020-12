Aderlating voor Real Madrid: Braziliaans talent maanden out met hamstringblessure

Pech voor Real Madrid. Zinedine Zidane zal de komende maanden namelijk niet op Rodrygo kunnen rekenen. Het Brazilaanse talent kampt met een blessure aan de hamstrings en zou drie maanden out zijn.

Woensdag nam Real Madrid het in de competitie op tegen Granada. Iets voor het rustsignaal moest de Braziliaan Rodrygo geblesseerd naar de kant en nu heeft hij en Real Madrid slecht nieuws gekregen. Volgens Spaanse media zou hij een blessure opgelopen hebben aan zijn rechterhamstring.

Daardoor zou Rodrygo zo'n drie maanden buiten strijd zijn. Pech voor de Braziliaanse flankaanvaller, want hij kwam dit seizoen al 17 keer in actie in alle competities samen en was daarbij goed voor 1 doelpunt en 6 assists.