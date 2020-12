Laat doelpunt van Rashford bezorgt Manchester United niet alleen de overwinning, maar ook de tweede plaats in het klassement

Manchester United heeft er lang moeten op wachten, maar in de slotseconden van de wedstrijd zorgde Marcus Rashford voor het enige doelpunt van de partij.

Voetbal kregen we vanavond niet te zien op Old Trafford. Er viel eigenlijk niets te beleven tot minuut 93. Iedereen had de hoop op een doelpunt al opgegeven, maar dat was zonder Marcus Rashford gerekend.

Manchester United doet zo een uitstekende zaak in het klassement. The Red Devils springen over Leicester City en Everton FC naar de tweede plaats in het klassement. De kloof met leider Liverpool FC bedraagt twee punten.

Overige resultaten:

Brighton & Hove Albion 0 - 1 Arsenal FC

Burnley FC 1 - 0 Sheffield United

Southampton FC 0 - 0 West Ham United

West Bromwich Albion 0 - 5 Leeds United