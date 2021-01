Radja Nainggolan teleurgesteld in bepaalde actie van Antonio Conte: "Toen heeft hij mij gekwetst"

Radja Nainggolan werd enkele dagen geleden door Inter uitgeleend aan Cagliari. Toch komt onze landgenoot nog even terug op de voorbije maanden en hij geeft aan dat hij ontgoocheld is in een bepaalde actie van Antonio Conte.

Radja Nainggolan zal de komende maanden uitkomen voor Cagliari, een ploeg waar hij mooie herinneringen aan heeft en waar hij ongetwijfeld speelminuten zal krijgen. Hij wordt gehuurd van Inter, maar aan Antonio Conte, de trainer van Inter, heeft de middenvelder minder goede herinneringen. Het begon na een gelijkspel van Inter tegen Parma. Conte vertelde op de persconferentie na de match dat hij ontgoocheld was in de invalbeurt van Nainggolan, maar de middenvelder bijt van zich af in een interview bij Corriere Dello Sport. "Hij is een uitstekende trainer, maar toen heeft hij mij gekwetst. Ik kreeg een invalbeurt van acht minuten, maar wat kan je in acht minuten doen? Het is nu zo, ik ga er geen probleem van maken en heb er toen ook geen probleem van gemaakt", aldus Nainggolan.





